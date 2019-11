Hulpverleenster zuster Jeanne Devos gastspreker in het Sint-Jozefinstituut Marc Ceulemans

05 november 2019

Maandag was zuster Jeanne Devos te gast in het Sint-Jozefinstituut. Deze Belgische zuster die in 1935 in Kortenaken geboren is, zet zich in voor de hulp aan armen in de sloppenwijken van Bombay in India. In 2005 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. En in 2009 ontving ze voor haar werk het Grootkruis in de Kroonorde

Zij wist de leerlingen te boeien met verhalen over haar jarenlange strijd en inzet voor de huisslaven en het huispersoneel in India.

Over de jaren heen ervoer zij al het verschil tussen miljoenen mensen. Ook bij ons kaartte zij deze problematiek aan, want uit een recent onderzoek is gebleken dat 1 op 3 huispersoneelsleden geconfronteerd wordt met misbruik of uitbuiting.

“De leerlingen hingen aan haar lippen toen de zuster begon te vertellen over haar persoonlijke en aangrijpende verhalen van haar praktische ervaringen. Zuster Jeanne kreeg hierbij de hulp van haar nichtje Julie die alle gebeurtenissen in een boek optekende”, zegt godsdienstleraar Ivan Dockx.

De leerlingen kregen een mooie en wijze boodschap mee om uit solidariteit te denken aan anderen. Die bestaat uit de opbouw van de samenleving door de mensen tijdens het leven gelukkig te maken.



“Goede en ‘grote’ mensen halen geen andere mensen naar beneden. Maar trachten ze op te tillen. Het is een ‘heilige’ boodschap voor het onderwijs om zo positieve rolmodellen te stimuleren, zoals ook de vorige spreker Jef Vermassen benadrukte”, klonk het.