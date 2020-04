Huis van het Kind verenigt alleenstaande ouders in Facebookgroep Ben Conaerts

15u47 0 Kontich Het Huis van het Kind Kontich is gestart met een besloten Facebookgroep voor alleenstaande ouders uit Kontich. Daar vinden deze eenoudergezinnen een extra uitlaatklep en een steuntje in de rug.

Eenoudergezinnen hebben het vaak moeilijker: ze hebben niet altijd ‘backup’ voor handen, beschikken over slechts één inkomen en zijn soms geïsoleerd. Bovendien vallen in deze coronatijden de fysieke sociale netwerken voor de ouder en de kinderen weg. Om deze mensen een uitlaatklep en extra steun te kunnen bieden, is het Huis van het Kind Kontich nu van start gegaan met een besloten Facebookgroep voor alleenstaande ouders.

“Elkaar fysiek ontmoeten is nu niet haalbaar”, klinkt het. “Maar in de Facebookgroep kunnen deze ouders wel hun verhaal kwijt en elkaar ondersteunen. Tegelijk detecteert het Huis van het Kind hun noden. Indien nodig verwijzen ze door naar diensten en komen er bijkomende initiatieven.”

De Facebookgroep is hier te vinden.