Huis van het Kind houdt Krakken-kamp voor lagereschoolkinderen: “Elk kind is een krak in iets” Ben Conaerts

26 juni 2020

15u59 0 Kontich Het Huis van het Kind van Kontich start deze zomer met een zogenaamd ‘Krakken-kamp’. Dat is een zomerschool die ondersteuning biedt aan kwetsbare kinderen en hen moet helpen om de leerachterstand bij te werken die ze tijdens de coronacrisis hebben opgelopen.

Het Krakken-kamp richt zich op lagereschoolkinderen van 6 tot 12 jaar en legt zich hoofdzakelijk toe op de bijschaving van de Nederlandse taal en rekenvaardigheden. Het kamp duurt tien dagen, van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur, en komt tot stand met een subsidie door Onderwijs Vlaanderen en ondersteuning door de provincie Antwerpen.

“We willen inspelen op de vraag en de nood bij onze ouders en hun schoolgaande kinderen, zeker in het licht van de coronacrisis”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Daarom organiseren we voor de eerste keer een zomerschool in onze gemeente waarin we extra ondersteuning geven aan kwetsbare kinderen. Door middel van een speels lesprogramma willen we de leerachterstand bijspijkeren.”

Diploma

De organisatoren willen de nadruk leggen op ‘spelenderwijs bijbenen’ eerder dan op klassikaal leren. Ze hanteren dan ook niet de benaming ‘zomerschool’, maar verwijzen naar zichzelf als een kamp. Verder wordt er vooral gefocust op de kracht van de leerlingen. “Elk kind is een krak in iets. Elke grote krak is ooit klein begonnen. Vandaar de keuze voor de naam Krakken-kamp met kleine krakken, de kinderen, en grote krakken, de begeleiders”, klinkt het.

Elk kamp is gratis en afhankelijk van het aantal inschrijvingen, kan er een kamp starten op 27 juli, 3 augustus en 10 augustus. De precieze locaties in Kontich-centrum en Kontich-kazerne worden later meegedeeld. Opvang is voorzien vanaf 8 tot uiterlijk 17.30 uur. Op het einde van het kamp krijgen de kinderen een heus krak-diploma én een fijne beloning van de burgemeester cadeau.

Doorverwijzing

Omdat de Krakken-kampen zich specifiek richten tot kwetsbare kinderen, gebeuren de inschrijvingen besloten. Het zijn de lagere scholen die in kaart brengen welke leerlingen een risico lopen om het nieuwe schooljaar te starten met een achterstand en die aangeven welke leerlingen baat hebben bij de zomerschool. Bijgevolg verwijzen de leerkrachten deze leerlingen via hun ouders door naar de Krakken-kampen. Ouders kunnen niet inschrijven zonder doorverwijzing.

Intussen is het gemeentebestuur op zoek naar een pedagogisch coördinator en begeleiders voor het kamp. Alle info over deze vacatures is te vinden op de gemeentelijke website.