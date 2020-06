Houten brug van 7 meter maakt het Hessepoelbos toegankelijk voor wandelaars en recreatie Marc Ceulemans

02 juni 2020

10u49 8

Goed nieuws voor wandelaars en sportievelingen in het Hessepoelbos. Jaren werd er door recreatievelingen, verenigingen en de dorpsraad van Waarloos geijverd voor het aanleggen van een brug om het Hessepoelbos toegankelijk te maken. Het bos is wel eigendom van de gemeente, maar wordt beheerd door de provincie en de dienst Natuur en Bos en dat maakte het er niet eenvoudiger op. Pogingen langs politieke weg brachten in het verleden geen soelaas.

Het was de huidige schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld) die voor een doorbraak zorgde. Hij slaagde erin een overeenkomst af te sluiten tussen de gemeente, Natuur en Bos en de dorpsraad van Waarloos.

Rudy Van Hecke, lid van de dorpsraad gaat dagelijks lopen in het bos. Samen met de dorpsraad heeft hij er zich in het verleden tevergeefs voor ingezet dat de brug er zou komen. Hij is schepen Karel Van Elshocht zeer dankbaar voor zijn inzet en verdienste.

“Mijn sport is lopen. Ik vertrek in het Hessepoelbos en ik kom daar ook terug aan na mijn toer. Met tijden, vooral na een cyclocross bij regenweer, ingericht door RV-Waarloos, was dit bos een puinhoop. Jaren heb ik het zo gekend. In Waarloos zijn ook mensen die veel moeten wandelen na bijvoorbeeld een hartoperatie. Het is een ideale plek voor liefhebbers die dagelijks een tochtje met hun hond maken. Of een heerlijk wandelingetje met hun baby in de kinderwagen. Voor spelende kinderen van de Chiro en ‘deugnieten’ die kampen maken. Dat waren voor mij genoeg redenen om te ijveren het bos vlot toegankelijk te maken met een brug over “de kloof” in het bos”, vertelt Rudy opgelucht.

“Nu, in coronatijd, zie je duidelijk het belang van dit bos en dus ook van de brug omdat mensen dicht bij huis ontspanning moeten zoeken. De brug komt juist op tijd”, meent Rudy Van Hecke.

“De brug met een lengte van 7 meter uit duurzaam hout, werd volgens de regels van Natuur en Bos aangelegd door de diensten van de gemeente Kontich. Zo konden we de kosten drukken De aankoop van het materiaal wordt geschat op 1.000 euro”, zegt schepen Van Elshocht.