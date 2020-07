Hobbybrouwer brengt met Saison Moemoe vierde streekbiertje in omloop: “Echtgenote verdiende ook naam van eigen bier” Marc Ceulemans

16 juli 2020

09u14 26 Kontich Na het succesvolle Joske Tripel, Lily Blond en Dark Lewis, brengt hobbybrouwer Patrick Volders (61) met ‘Saison Moemoe, zijn vierde streekbiertje op de markt. Voor het brouwen van ‘Saison Moemoe’ heeft de gloednieuwe brouwerij ‘Beer Select’ uit Gent onder de arm genomen.

‘Saison Moemoe’ bevat twee mout- en twee hopsoorten. Eén hop wordt toegevoegd bij het koken van het brouwsel en de andere soort voor de ‘dryhopping’. De eerste hop zorgt voor citrusaroma’s. “De Lubliner wordt gebruikt bij de dryhopping. Normaal wordt die bij het einde van het koken pas toegevoegd. Dit heeft als resultaat dat er frisse aroma’s vrijkomen: ideaal om in de zomer te drinken”, legt Patrick uit. Het alcoholgehalte bevat 8 procent en heeft een laag suikergehalte.

Seizoensarbeiders

Vanwaar de naam Saison die aan Moemoe is toegevoegd? ‘Het is een bier dat in de provincie Henegouwen, in het verleden, werd gebrouwen door de boeren voor seizoenarbeiders. Het brouwen gebeurde in de winter, zodat de arbeiders in de zomer konden genieten van een fris zomerbier bij het oogsten”, legt Patrick uit.

En waarom de ‘Moemoe’? “De naam verwijst naar de naam van mijn echtgenote Karina, die door haar kleinkinderen Lily en Lewis zo worden genoemd. Ik vond dat mijn echtgenote ook de naam van een bier verdiende. Ze steunt mij in mijn werk. Ze zorgt voor de administratie en het leveren van de bestellingen, na haar dagtaak. Zij werkt in Antwerpen en levert onder meer bij papa Jos, een leuk cafeetje in de Blindestaat, dicht bij de Antwerpse universiteit”, verklaart Patrick.

Eigen brouwerij

“Onlangs ben ik nog gaan brouwen in Stokhove. Voor mij was dat een soort vervolmakingscursus. Het is in de brouwerij in Gent (BeerSelect) waar het brouwen op grote schaal kan gebeuren. Dit doet mij denken aan de tijd dat ik in de brouwerij Maes Pils, hier in Waarloos, werkte. Brouwen is bij momenten heel intensief, maar het is vooral de ganse dag genieten. Jammer dat ik niet meer zo jong ben. Anders zou ik met een eigen brouwerij in Kontich beginnen. Bier brouwen is immers fascinerend. Dat zal trouwens elke brouwer beamen”, verzekert Patrick.

Het nieuwe biertje kan je momenteel al verkrijgen bij AsterX (Prik en Tik) Waarloos, BitsNBytes, Leonidas en restaurant Ganzenpoel in Kontich, alsook Thys bvba in Duffel. In totaal is er al 47.000 liter bier gebrouwen, wat een mooie hoeveelheid is.

Spoorwegtunnel

Wie goed kijkt naar de muurschildering in de spoorwegtunnel in Kontich-Kazerne, zal zien dat de logo’s van de bieren van Patrick duidelijk aangegeven zijn, de kleine flesjes hangende aan draden in de tekening hebben gele etiketten (Saison Moemoe). Patrick is de kunstenaars hiervoor zeer dankbaar. ‘Ik vind het sympathiek van de artiesten voor dit gebaar. Ons nieuw biertje is immers juist op de markt”, besluit Patrick.

Meer info vind je op de website ‘voldersbieren’.be.