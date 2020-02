Heropening cultuurcafé Altena pas voor eind dit jaar Marc Ceulemans

11 februari 2020

11u17 0 Kontich Het is nog wachten tot het einde van dit jaar vooraleer het cultuurcafé in het Altenacomplex in het gelijknamige park zal heropenen.

Nochtans werd het cultuurhuis Altena, waarin de cafétaria is ondergebracht, na de verbouwingswerken al meer dan een jaar officieel in gebruik genomen. Het gebouw werd volledig gestript en herbouwd. De werken namen maar liefst 2 jaar in beslag.

Schepen van Cultuur Karel Van Elshocht (Open Vld) wil eerst het park heraanleggen vooraleer de cafétaria opnieuw opengaat. Hoe het vernieuwde park er zal uitzien, staat nog niet vast. Zeker is dat er twee speeltuinen komen, voor de kleinsten en voor de grotere kinderen.

“Wij zijn volop bezig met het opstellen van de plannen. Nadien moeten die nog goedgekeurd worden en vervolgens moeten de nodige vergunningen nog verleend worden. Pas dan kan de heraanleg beginnen. De voltooiing ervan zal naar het einde van dit jaar lopen”, verwacht schepen Van Elshocht.