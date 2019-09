Herinrichtingswerken aan Oude Spoorwegberm van start Ben Conaerts

14u55 0 Kontich Deze week is de aannemer gestart aan de herinrichtingswerken aan de Oude Spoorwegberm tussen de Mechelsesteenweg en de Kruisschranslei. De werken in de groene corridor moeten ten laatste in december voltooid zijn.

De voorbereidende werken voor de herinrichting van de Oude Spoorwegberm zijn goed en wel gestart. Deze week werden reeds de acacia’s gerooid en werden de gemarkeerde bomen achter de tuinen van de Staf Van Elzenlaan verwijderd. Ook exoten zoals bamboe en sneeuwbes worden in deze fase volledig uitgegraven. Tijdens deze voorbereidende werken is er geen hinder op het fiets- en wandelpad tussen de Reepkenslei en Kruisschranslei. De doorgang tussen de Oude Spoorwegberm en de Staf Van Elzenlaan is wel volledig afgesloten en daardoor is ook de speeltuin tijdelijk niet te gebruiken.

In de tweede week van september staat de heraanleg van de strook tussen de zone N1 en de Reepkenslei op de agenda. Hier wordt het fietspad verplaatst richting berm en worden de terug opschietende populieren aan de kant van de KMO-zone volledig uitgefreesd. Bedoeling is om na de werken hier een nieuw groenscherm aan te planten. De oude verharding wordt volledig afgegraven en vervangen door een volledig nieuwe waterdoorlatende verharding. In deze strook worden ook twee waterpartijen aangelegd. Tijdens deze fase wordt de de Oude Spoorwegberm tussen N1 en Reepkenslei volledig afgesloten. Zonder onvoorziene omstandigheden wordt deze fase aangevat de tweede week van september. Alle toegang is dan verboden, zelfs als er niet wordt gewerkt.