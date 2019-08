Herdenking bevrijding W0II met klokkengelui Marc Ceulemans

28 augustus 2019

Het is de wens van de Koninklijke Kring voor Heemkunde en Gemeentelijke Erfgoedraad dat in alle kerken van Kontich en Waarloos de klokken zouden luiden op het moment dat Kontich op 4 september werd bevrijd, precies 75 jaar geleden.

“Daarom werden de vier kerkfabrieken aangeschreven met de vraag om op die dag de klokken te laten luiden. Het gaat om de Sint-Martinuskerk (centrum Kontich), Sint-Michael (Waarloos), Sint-Rita (Pierstraat) en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt-Ontvangen (Kontich-Kazerne)”, zegt Paul Catteeuw, voorzitter van de heemkundige kring.

In het verslag van wijlen deken Jozef Van Herck, die tijdens WOI aalmoezenier was van het Belgisch leger en tijdens WOII in 1943 de heemkundige kring oprichtte, kan je lezen ‘dat op maandag 4 september 1944 om 14.02 uur de eerste pantsertroepen van de Royal Armoured Corps van generaal Dempsey, vanuit Boom op weg naar Antwerpen, het centrum van Kontich binnen rolden’.

Rond 15.00 uur zijn zowat 150 tanks en wagens door Kontich gereden. Op dinsdag 5 september 1944 om 11 uur was er hiervoor een Te Deum in de Sint-Martinuskerk.

In Waarloos is het niet helemaal duidelijk wanneer precies de geallieerden het dorp zijn binnen- of voorbijgereden, maar zeker vóór Kontich aangezien ze vanuit Boom naar Antwerpen trokken.

“Daarom hebben we gevraagd dat de klokken in Waarloos om 13.45 uur en in de Kontichse kerken om 14.00 uur vijf minuten feestelijk zouden luiden als herinnering aan het moment waarop onze dorpen van de naziterreur werden bevrijd.

Van de Sint-Martinuskerk kregen we in ieder geval al een positief antwoord. Ik hoop dat de andere kerkbesturen ook positief zullen reageren”, aldus Paul Catteeuw.