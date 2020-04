Heraanleg E19 start vier maanden vroeger dan gepland: zone tussen Wilrijk en Kontich komt eerst aan de beurt Ben Conaerts

09 april 2020

14u12 0 Kontich Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op dinsdag 14 april met structurele onderhoudswerken op de E19 tussen Wilrijk en Kontich. Dat is zo’n vier maanden vroeger dan aanvankelijk gepland. “We willen maximaal gebruik maken van deze uitzonderlijke, verkeersluwe periode”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Het wegdek van de E19 richting Brussel is verouderd en krijgt daarom een nieuwe asfaltverharding. Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april wordt alvast de rechterrijstrook tussen Wilrijk en Kontich aangepakt. De oude asfaltlagen worden afgefreesd en vervangen door een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt. Het verkeer richting Brussel moet tijdens deze werken over twee rijstroken langs de werfzone. De op- en afrit naar het UZA Edegem blijft wel te allen tijde bereikbaar voor ambulances en bezoekers.

Normaal gezien zouden de werken aan de E19 pas in augustus van start gaan, maar worden nu naar voren geschoven in de planning. “Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is het verkeer op de Vlaamse wegen sterk verminderd”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Het is dus het moment om een werf als deze, die normaal grote hinder zou veroorzaken, nu op te starten. Uiteraard zien we er strikt op toe dat alle maatregelen gerespecteerd worden en iedereen in een veilige en gezonde omgeving kan werken.”

Mechelen-Zuid

Eind april wordt nog een tweede zone van de E19 aangepakt, ter hoogte van Mechelen-Zuid. Daar krijgt de snelweg richting Brussel over de volledige breedte een nieuwe toplaag asfalt. Deze werken worden ’s nachts uitgevoerd, in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 april en de nacht van donderdag 30 april op vrijdag 1 mei. Er wordt telkens gewerkt van ongeveer 18 tot 6 uur. De afrit Mechelen-Zuid wordt afgesloten in de nacht van 29 april op 30 april. Het is mogelijk dat omwonenden in de buurt van de snelweg tijdens deze werken geluidshinder ondervinden.

Op termijn krijgen ook de tussenliggende stukken van de E19 richting Brussel, van Kontich tot en met Mechelen-Noord, een nieuw wegdek. “Omdat het op dergelijke korte termijn niet mogelijk was de benodigde mensen en materialen te verzamelen om de werf ineens in zijn volledigheid uit te voeren, zullen deze fases later uitgevoerd worden. De voorbereiding en planning hiervan is momenteel nog volop gaande”, laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.