Heraangelegd kruispunt A12 loopt onder water Patrick Lefelon

10 mei 2020

17u41 0

Rond 16u30 trok het onweer ook over het Antwerpse. In de stad zelf was de regen van korte duur. Ten zuiden van Antwerpen viel het water met bakken uit de lucht en dat zorgde voor overlast op de A12. Het kruispunt met de Kontichsesteenweg dat recent werd heraangelegd, met extra collectoren en een nieuwe rijbaan, liep helemaal onder water.

De problemen uit het verleden zijn blijkbaar niet opgelost door de vernieuwingswerken. Enkele huizen vlakbij, die lager gelegen zijn, moesten hun deuren afschermen met houten panelen.

Het verkeer kon het kruispunt vanop de zijrijbanen van de A12 een tijdlang niet oversteken.