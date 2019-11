Hele maand schaatsplezier op overdekte ijspiste Marc Ceulemans

15 november 2019

15u29 0 Kontich Vanaf zaterdag 7 december tot en met zondag 5 januari zullen schaatsliefhebbers net zoals de vorige jaren, zich kunnen uitleven op een overdekte schaatspiste. Die zal na 6 jaar opnieuw in het gemeentepark staan.

In principe is het alle dagen vrij schaatsen van 12 tot 22 uur. Behalve op 9, 10, 12 en 19 december. Dan opent de piste om 16.30 uur. Op 24 en 31 december zal je kunnen schaatsen van 13 tot 16 uur. Op 25 december en 1 januari zijn het sluitingsdagen.

Ook werden er nu weer speciale evenementen geprogrammeerd. Op 14, 21 en 28 december en op 2 januari van 10 tot 12 uur, kunnen mountainbikers zich op het ijs uitleven. Op 15 december van 10 tot 12 uur is het de beurt aan G-schaatsers.

‘Afterwork on Ice’ is op 19 november en 3 januari van 17 tot 23 uur. Dj’s zorgen voor passende muziek.

De sportkampioenen worden op het ijs gehuldigd op 27 december om 20 uur. Kleuters kunnen zich op 24 en 31 december eventueel met hun ouders uitleven van 10 tot 12 uur.

Nieuw is ‘initiatie kunstschaatsen’, op 22 en 30 december van 10 tot 11 uur en van 11 tot 12 uur. Inschrijven en info op www.kontich.be.

Een schaatsbeurt kost 3 euro. Schaatsen kan je ter plaatse huren aan 2 euro. Verdere inlichtingen zijn te bekomen in het Vrijetijdscentrum De Brouwerij, Sint-Jansplein 8 of via het telefoonnummer 03/450.78.43.