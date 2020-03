Harmonie geeft aperitiefconcert Ben Conaerts

12 maart 2020

14u47 0

Koninklijke Harmonie Vrede en Vermaak geeft op zondag 15 maart een aperitiefconcert. De harmonie en haar jeugdorkest zorgen voor een muzikaal aperitief onder leiding van dirigent Bram Lamberts.

Het optreden vindt plaats om 11 uur in Het Halfdiep. Tickets kosten 11 euro en zijn te bestellen via de website www.vredeenvermaak.be of tel. 0495 40 08 13.