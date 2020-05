Handgels, infoborden en stewards: Kontich bereidt zich voor op heropening zaterdagmarkt Ben Conaerts

20 mei 2020

Kontich Kontich maakt zich op voor de heropening van de wekelijkse zaterdagmarkt. De gemeente neemt alvast een aantal maatregelen om de marktkramers daarbij te ondersteunen.

“Op zaterdag 23 mei vindt in de voormiddag onze eerste markt plaats sinds we in lockdown gingen”, zegt marktleider Frank Vercammen. “Dit is goed nieuws, want onze markthandelaars hebben lang in onzekerheid verkeerd. Mits de vooropgestelde richtlijnen rond ‘social distancing’ en hygiëne worden gevolgd, kunnen nu ook onze marktkramers terug handel drijven.”

Eénrichtingsverkeer

Op deze eerste zaterdagmarkt laat het gemeentebestuur enkel vaste abonnementshouders toe. Op die manier telt de markt zeker niet meer dan de voorgeschreven 50 kramen. Na een evaluatie van deze opstelling bekijkt het bestuur of het de volgende keer ook opnieuw losse markthandelaars kan toelaten. Daarnaast zijn er maximum 150 bezoekers toegelaten op de markt en geldt er éénrichtingsverkeer met afzonderlijke in- en uitgangen, zodat de nodige afstand kan bewaard blijven.

“Onze markt bestaat uit een 30-tal marktkramen en is al 36 jaar een vaste waarde in onze gemeente. We willen onze markthandelaars dan ook een hart onder de riem steken door hen zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze heropstart. Zo informeerden we hen over de algemene richtlijnen en bezorgden we hen het nieuwe inplantingsplan. Aan de ingangen van de markt plaatsen we infoborden met richtlijnen en een zuil met desinfecterende handgel voor de bezoekers. Daarnaast voorzien we stewards die alles in goede banen zullen leiden”, zegt schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA).