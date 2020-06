Handgeklap op muziek in de Drabstraat tijdens de lock-down Marc Ceulemans

04 juni 2020

14u13 7

De bewoners van de Drabstraat brachten sinds de lock-down dagelijks hulde aan onze corona-helden. Bewoner Jan Lauwers en zijn overbuur Dirk De Laender zorgden daarbij voor aangepaste muziek.

Jan en Dirk brainstormde hoe ze ‘onze helden’ die zich dagelijks inzetten voor de maatschappij nog een extra boost konden geven. Om niemand te vergeten willen ze geen groepen noemen.

“Eerst dachten wij om dagelijks op straat mee te applaudisseren. Dirk vond dit echter niet voldoende en stelde voor of we er geen muziek bij konden maken. Wij zijn immers beide muzikanten. Er werd beslist om dit om beurt te doen. Dirk startte met zijn discobar op maandag, dinsdag en donderdag. De andere dagen nam ik voor mijn rekening. Op mijn keyboard speelde ik melodietjes die aansloegen. Zo werden de muzikale genres afgewisseld. Voor elk was wils, dus!”, vertelt Jan Lauwers.

“De buren vonden dit een geweldig initiatief. Ze waren telkens om 20 uur mee paraat om samen onze eer te betonen. Het enthousiasme was zo groot dat de huizen in onze straat werden bevlagd. Dit was Mortsel TV niet ontgaan. De medewerkers stonden daar ongevraagd om een uitzending te besteden aan ons initiatief”, aldus Jan Lauwers.

“Vorige zondag hadden we onze pre-afsluiting omdat de maatregelen stelselmatig werden afgebouwd. Vooral omdat volgende week wanneer de horeca terug open mag, zette onze beslissing kracht bij. Deze pre-afsluiter konden we zomaar niet laten voorbij gaan. Op mijn vraag kwam hoornblazer Wilfried Torfs als verrassing onze groep versterken. Samen brachten wij ‘Amazing Grace’. Tijdens de opvoering werd het muisstil en sommige bewoners kregen er kippenvel van”, weet Jan.

Wie het optreden van Jan en Dirk wil bijwonen kunnen dat nu vrijdag en zaterdag, als het weer het toelaat, tijdens de definitieve afsluiting om 20 uur in de Drabstraat. Er worden dan nog enkele deuntjes gebracht en op zaterdag nog eens een happy birthday voor een bevriend jarig meisje dat in Spanje verblijft.

Jan en Dirk zijn hun buren en sympathisanten zeer dankbaar voor de samenwerking en wensen iedereen een veilige, maar zeker een gezonde toekomst.