Handelsvereniging VANK stopt met alle activiteiten Marc Ceulemans

09 januari 2020

18u01 0

Hoewel de vzw nog niet ontbonden werd, stopt de handelsvereniging VANK (Vereniging voor Ambachten & Neringdoeners Kontich) na meer dan 40 jaar met alle evenementen en activiteiten. Voor burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) is het een complete verrassing en zegt zelfs hierover “bedroefd” te zijn.

De beslissing om te stoppen werd na verschillende vergaderingen met de verantwoordelijken van de gemeente genomen, waaruit bleek dat het niet langer mogelijk is om de activiteiten nog in 2020 verder te zetten. Gebrek aan tijd van vrijwillige medewerkers is de voornaamste reden voor deze drastische beslissing.

De Vank was de laatste decennia een bloeiende vereniging met jaarlijkse hoogtepunten van de Valentijnsactie met meer dan 1.000 deelnemers, de Paasworp waar meer dan 300 kinderen paaseitjes konden rapen, Midzomerzondag met straattekenen, de Braderij met optredens van verschillende bekende en minder gekende gezichten en het Sinterklaasgebeuren in de drie kernen van de gemeente, waar de Sint een 400-tal kinderen gelukkig maakte.

Enkele jaren geleden kon de Vank rekenen op een 100-tal handelaars die lid waren. Nu zijn er dat nog een 60-tal. Het bestuur beperkte zich tot 4 leden: voorzitter Oswald Vansintejan, ondervoorzitter Gerd Van Weert, secretaris Nico d’Hooghe en bestuurslid Marc Cools. Deze vier zorgde voor een goed verloop en de organisatie van de evenementen, maar waren verder aangewezen op vrijwilligers.

Steeds handen te kort

“Een vereniging kan pas bloeien als ze beroep kan doen op voldoende vrijwilligers. En hier wringt juist het schoentje. Voor het vlot inrichten van diverse activiteiten hebben we de voorbije jaren steeds handen tekort. Dit geraakte maar niet opgelost en de druk werd te groot”, klinkt het bij de bestuursleden.

Uit een rondvraag bleek dat 51 procent geen tijd meer heeft. 14 procent vindt dat het vrijwilligerswerk te veel tijd opslorpt. En voor 24 procent is hun inzet een éénmalig gebeuren.

Wat het bestuur ook raakt, is de kritiek op de laatste braderie. “Daar waar er vroeger met veel lof over de braderie werd gesproken, ontvingen we signalen dat dit niet meer een performante activiteit was. En al was de braderie van september wel geen topper… Het slechte weer speelde een rol, maar dat mag geen aanvaardbaar excuus zijn”, luidt het.

“Als burgemeester ben ik bedroefd dat ze stoppen. Het is jammer, de Vank bracht mee leven in het dorpscentrum. Ik weet dat ze al een paar jaar op zoek zijn naar vrijwilligers om de Vank draaiend te houden, maar ik ben er mij van bewust dat het niet simpel is om die te vinden. Ik wil zeker alle medewerkers en de bestuursleden van de Vank bedanken voor hun jarenlange inzet”, zegt Bart Seldeslachts.

“Als gemeente hebben we de laatste jaren goed samengewerkt. We hebben de vorige legislatuur de subsidies voor de Vank nog meer dan verdubbeld, maar ik snap dat je de vrijwilligers moet hebben om het te doen. Op de laatste jaarvergadering hebben we met de gemeente aangeboden om hen ook daarin te ondersteunen. Zo waren we samen zoekend om de braderij terug op te waarderen en eventueel door de gemeente te laten organiseren zodat die organisatorische last en financiële kost zou wegvallen” vervolgt de burgemeester.

Braderie gaat zeker nog door

“In ieder geval zullen we als gemeente bekijken welke activiteiten we kunnen overnemen en samen met de middenstand kunnen organiseren. De braderij gaan we zeker al laten doorgaan. We waren al van plan om een nieuwe lokale adviesraad economie op te richten, we zullen dit nu versneld doen en in februari op de gemeenteraad brengen”, voorziet Bart Seldeslachts.

Ook schepen van lokale economie Marleen Van den Eynde (N.VA) die momenteel met vakantie is, reageert vanuit het buitenland. Zij werkte met de Vank zeven jaar samen.

“Het is spijtig nieuws dat ik te horen krijg. De leden hebben jarenlang voor onvergetelijke momenten in ons dorp gezorgd met de onvoorwaardelijke steun van vele vrijwilligers, die hun hier belangeloos voor ingezet hebben.”

Activiteiten trachten verder te zetten

“Enkele jaren geleden deden ze al een oproep om nieuw vers bloed te zoeken om hun bestuur mede te ondersteunen. We zullen als gemeente de meeste activiteiten proberen verder te zetten, zodat we onze gemeente levendig kunnen houden, want daar staat Kontich toch wel voor bekend”, voorziet Marleen Van den Eynde.

De handelsvereniging Vank werd een 40-tal jaren geleden bescheiden opgericht door wijlen Frans Van de Velde. Naast brandweercommandant was Frans uitbater van een elektrozaak in huishoudartikelen, vooraan in de Molenstraat. In 2OOO nam Oswald Vansintejan het roer van Frans over en liet meteen een nieuwe maar positieve wind waaien in het leven van de vereniging.