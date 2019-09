Haal eens verse soep uit de automaat Ben Conaerts

02 september 2019

15u50 0 Kontich Snoep- en broodautomaten staan er in onze regio wellicht al genoeg, maar nu is er ook een soepautomaat. Aan Bloemenkwekerij Scheers, op Keizershoek 225 in Kontich, kan je voortaan verse soep van SoepeMieke uit de muur trekken.

“Ik ben sinds enkele weken in bijberoep gestart met SoepeMieke”, zegt Nathalie Beutling. “Ik maak verse soep en lever dat aan huis. De zaak draait goed, maar ik zocht nog een manier om meer mensen te laten meegenieten van mijn soep. Daarom heb ik een soepautomaat laten plaatsen die liefst 80 liter verse soep in voorraad heeft, samen met croutons, mini-grissini’s en blikjes drank. Wie geen tijd heeft om te koken, kan daar dus steeds langsgaan. Onder meer mijn paprikasoep, tomatensoep met balletjes en seldersoep met venkel zijn er te verkrijgen. Het aanbod wordt per seizoen aangepast.”

Nathalie had de soepautomaat - de eerste in de ruime regio - eerst willen plaatsen in haar woonplaats Aartselaar, maar opteerde uiteindelijk voor Kontich, meer bepaald aan Bloemenkwekerij Scheers, op Keizershoek 225. “Daar kan de automaat onder een afdak staan en is er voldoende parkeerplaats. Bovendien is de locatie vlot bereikbaar via de E19. Via mijn smartphone word ik steeds op de hoogte gehouden van wat er verkocht wordt, zodat ik weet wanneer ik soep moet gaan aanvullen.”