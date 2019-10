Groeningeconcert opgedragen aan erevoorzitter Marc Ceulemans

30 oktober 2019

Op zaterdag 9 november brengen de Kon. Harmonie Vrede & Vermaak en het Jeugdorkest van Kontich hun jaarlijks Groeningeconcert. Het concert wordt dit jaar opgedragen aan de erevoorzitter van de muziekverenigingen.

“De nieuwe dirigent Bram Lamberts zal de aanwezigen laten genieten van een fijn programma dat samengesteld is uit originele harmoniemuziek en herkenbare werken”, verzekeren de organisatoren.

De optredens vinden plaats in het Cultuurpunt Altena, Antwerpsesteenweg 79 Kontich. Start om 20 uur. Kaarten aan 11 euro, kan je bestellen via de website www.vredeenvermaak.be of via het GSM nr. 0495/40.08.13.