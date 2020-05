Grauwe fiets- en voetgangerstunnel Kontich-Lint omgetoverd tot kleurrijk kunstwerk Ben Conaerts

29 mei 2020

15u30 0 Kontich De voetgangers- en fietserstunnel onder de sporen aan het station van Kontich-Lint wordt dezer dagen omgetoverd tot indrukwekkend kunstwerk. Eric Geuns en Ivo Kneepers van de NMBS verfraaien de tunnel met fraaie muurschilderingen vol verwijzingen naar Kontich en Lint.

Wie de trein neemt in Kontich-Lint, kan daar sinds kort een aantal knappe muurschilderingen bewonderen. De NMBS laat de grauwe fiets- en voetgangerstunnel opfleuren met fraaie, kleurrijke taferelen vol verwijzingen naar Kontich en Lint. Je herkent onder meer Contius, de reus van Kontich, het evenement Kontich Schaatst en de paardenkoersen van de jaarmarkt van Kontich.

Het ‘work in progress’ komt van de hand van Eric Geuns en Ivo Kneepers, beiden actief als technisch operator bij de NMBS. “Ik ben heel blij dat de NMBS ons de kans geeft om dit te mogen doen”, zegt Eric. “Ook de muurschilderingen in de tunnel aan het station aan de Luchtbal en het silhouet van Antwerpen dat je ziet in de tunnel aan Antwerpen-Centraal zijn van mijn hand.”

AED Studio’s

Eric en Ivo zijn intussen al zo’n drie weken bezig in de tunnel van Kontich-Lint. “Drie vierde van het werk zit erop. We moeten alleen nog een deel maken over de AED Studio’s in Lint, met onder meer een filmcamera en een filmrol. We verwachten dat we tegen midden juni met alles klaar zullen zijn. Daarna verhuizen we naar een ander station en maken we daar muurschilderingen. De ontwerpen worden steeds gekozen in samenspraak met de gemeente.”

Veel reizigers zijn in hun nopjes met de werken en hopen dat de graffitiwerken niet worden besmeurd. Maar de twee artiesten vertrouwen erop dat dat niet snel zal gebeuren. “We voorzien een anti-graffitilaag, zodat graffiti makkelijk kan verwijderd worden”, legt Eric uit. “In Antwerpen, waar mijn werken al acht jaar te zien zijn, zijn ze al die tijd onbeschadigd gebleven. Dat is toch een teken dat de graffiti-artiesten er respect voor hebben.”