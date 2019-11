Glutenintolerant, lactosevrij,... Alexia bewijst met haar blog dat het lekker kan zijn! Annelin Marien

30 november 2019

09u56 0 Kontich Met een man die geen gluten verdraagt en een dochter die lactose-intolerant is, werd het voor werkende mama Alexia (40) geen sinecure om ‘s avonds een lekkere maaltijd op tafel te zetten. En je hoort het steeds vaker, gezinnen die hun eetgewoontes volledig moeten switchen wegens intoleranties of allergieën. Alexia ging op zoek naar lekkere, maar toch gluten- en lactosevrije recepten, en bundelde die op haar blog ‘Must Be Yummie’.

Toen Alexia’s man een aantal jaar geleden glutenintolerant werd, bracht dat een hele lifestyleswitch met zich mee. “Hij was voortdurend moe en ziek, en na veel onderzoeken, bleken gluten de boosdoeners. Door die uit zijn dieet te schrappen, werd hij op nog geen vier weken tijd beter en had hij veel meer energie. Dus: exit gluten, en entry de zoektocht naar lekkere glutenvervangers. Er zijn veel baksels in de vuilbak beland die eerste maanden: met mijn eerste zelfgebakken brood had je een ruit kunnen inslaan!”

Iedereen eet mee

Om andere gezinnen die moeite te besparen, stampte Alexia haar blog Must Be Yummie uit de grond, en publiceerde ook al een kookboek, ‘Iedereen eet mee’. Daarnaast ontwikkelt ze nu ook recepten voor Schär, een merk voor glutenvrije producten. “Ik kreeg in het begin vaak de vraag van vrienden om mijn recepten eens door te sturen, dus heb ik er maar een blog van gemaakt”, vertelt ze. “Veel vrienden kregen namelijk stress als ze bij ons kwamen eten, omdat ze dan iets zonder gluten en lactose voorgeschoteld krijgen. Maar eerlijk? Veel mensen merken het verschil echt niet tussen een glutenvrije en een gewone pistolet.”

Ik werd een expert in het lezen van etiketten, want veel producten bevatten verborgen gluten Alexia Stevens

“Je hoort het ook steeds vaker bij kinderen, intoleranties of allergieën. Gelukkig zijn er vandaag de dag veel lekkere glutenvrije producten op de markt. Dat was toen wij glutenvrij begonnen wel anders. Ik had veel moeite om info bijeen te sprokkelen, en ik werd een expert in het lezen van etiketten, want veel producten bevatten verborgen gluten. Als je producten koopt van een merk als Schär weet je dat je veilig bent, want al hun producten zijn 100% glutenvrij en sommigen zijn zelfs lactosevrij, want ook daar moeten wij thuis rekening mee houden.”

Alexia wil met haar blog dus vooral andere gezinnen helpen die in dezelfde situatie terecht zijn gekomen. “Wat er vaak gebeurt als iemand in het gezin intolerant wordt, is dat mensen twee potjes beginnen koken. Daar kruipt enorm veel tijd in, hoewel je perfect mee glutenvrij kan eten als gezin. Als er nu niemand in het gezin glutenintolerant is, zou ik gluten evenwel niet schrappen uit je dieet. Maar ik wil vooral meegeven dat je perfect mee kan eten van hetzelfde, glutenvrije potje, want ook dat kan gezond, snel en lekker zijn.”

Recepten vind je terug op mustbeyummie.com.