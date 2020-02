Gezocht: vrijwillige huiswerkbegeleiders Ben Conaerts

25 februari 2020

14u20 0 Kontich De dienst Vrijwilligerswerking van de gemeente Kontich is op zoek naar huiswerkbegeleiders voor kinderen uit kwetsbare of kansarme gezinnen.

Huiswerkbegeleiders ondersteunen en begeleiden al spelend lagereschoolkinderen in het plannen en maken van huiswerk. Zo oefen je bijvoorbeeld de maaltafels, laat je hen voorlezen en help je hen met hun kennis van het Nederlands. Je moedigt hen aan, bouwt een vertrouwensband op en gaat soms ook met de ouders aan de slag om hen te lezen hoe ze hun kinderen kunnen helpen. De begeleiding vindt plaats bij de gezinnen thuis of in buurthuis Den Alf in Kontich.

Wie een uurtje of meer per week tijd heeft, een hart heeft voor kinderen, geen vooroordelen heeft en geduldig is, kan zich kandidaat stellen als vrijwillig huiswerkbegeleider. Ervaring in het onderwijs is geen vereiste. De gemeente zorgt voor een opleiding, begeleiding, verzekering en vrijwilligersoverleg. Heb je interesse of nood aan meer info, dan kan je contact opnemen met Eva Pauwels van de dienst Vrijwilligerswerking via tel. 03 246 25 53 of vrijwilligerswerk@kontich.be.