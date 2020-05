Gezocht: foto’s van legendarisch jeugdhuis Lintfabriek Ben Conaerts

17u05 0 Kontich De Facebookgroep ‘Lintfabriek Archief’ is op zoek naar foto’s en documenten van het befaamde jeugdhuis Lintfabriek.

Het Lintfabriek was een legendarisch jeugdhuis in Kontich waar onder meer bands als The Offspring, Dropkick Murphy’s, Blind 182 en Green Day optraden. De rocktempel werd opgericht in 1982, maar moest omstreeks 2007 de deuren sluiten door problemen met de brandveiligheid. De Facebookgroep ‘Lintfabriek Archief’ wil nu trachten het rijke verleden van het jeugdhuis te bewaren en vast te leggen en is op zoek naar alle mogelijke foto’s en documenten. “We hebben al veel verzameld, maar vooral materiaal van begin jaren ’80 en ’90 ontbreekt nog”, klinkt het. Wie kan helpen, kan lid worden van de Facebookgroep.