Gezinnen in Kontich moeten jaarlijkse milieubelasting pas na zomervakantie betalen Marc Ceulemans

27 maart 2020

12u16 0 Kontich Gezinnen in Kontich moeten de jaarlijkse milieubelasting pas na de zomervakantie betalen. Dat heeft het schepencollege beslist. Het bestuur voorziet een coronanoodfonds van 250.000 euro.

Eind februari keurde het schepencollege de heffing van de jaarlijkse milieubelasting voor gezinnen goed. Doordat de verzending van deze belastingbrieven uitbesteed wordt, vielen deze brieven net op het ogenblik dat de federale overheid tot een lockdown besliste, in de Kontichse brievenbussen.

“Het schepencollege moedigde iedereen aan om deze belasting van 45 euro correct te betalen”, zegt schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld). “Maar intussen beslisten we om de gedwongen betaling uit te stellen tot na de zomervakantie. Zo geven we gezinnen die het momenteel iets moeilijker hebben minstens 5 maanden extra tijd om te betalen. Eerder besliste het schepencollege al om de belasting op drijfkracht en bedrijfsruimte voor het aanslagjaar 2020 voor onbepaalde tijd op te schorten.”

“De komende maanden zal duidelijk worden welke negatieve impact deze crisis zal hebben op onze gemeentefinanciën. Net omdat de uitdagingen zo divers zijn, willen we ons voorlopig niet laten verleiden tot snelle ‘promo-acties’, maar namen we de beslissing om in onze meerjarenplanning een coronanoodfonds voor een bedrag van 250.000 euro te voorzien”, zegt Claes.

Samen met zijn collega-schepenen Cindy Vanbaeden (N-VA, bevoegd voor welzijn), Marleen Van den Eynde (N-VA, bevoegd voor Lokale Economie) en Luc Abrams (Open Vld, bevoegd voor Senioren en Sport) zal schepen Wim Claes bekijken hoe dat geld best gebruikt wordt.