Gemeenteplein afgesloten tijdens nacht van 7 op 8 november Ben Conaerts

05 november 2019

In de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 november worden werken uitgevoerd aan de nutsvoorzieningen op het Gemeenteplein. Daarom wordt het plein van 22 tot 5 uur afgesloten voor doorgaand verkeer.

Voor het verkeer komende van de Mechelsesteenweg is er een omleiding voorzien via de Van Dyckstraat, Jordaensstraat en Molenstraat. Het doorgaand verkeer komende van de Antwerpsesteenweg verloopt via de Hofstraat, Duivenstraat en Sint Jansplein.

“Uiteraard zorgt deze maatregel voor enig ongemak”, klinkt het bij de gemeentediensten. “We stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.”