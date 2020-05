Gemeentelijke mondmaskers voor sommige inwoners te klein: “We kozen voor gemiddelde maat” Ben Conaerts

25 mei 2020

16u12 0 Kontich Een aantal Kontichnaren is bezorgd over de mondmaskers die de gemeente heeft laten bedelen. Sommige mannelijke inwoners vinden dat de maskers voor hen te klein zijn. “Het gaat dan ook om een vrouwenmaat”, menen ze.

“Het gaat hier duidelijk om een miskoop van de gemeente”, zegt een mannelijke inwoner. “Op de verpakking staat duidelijk dat het een vrouwenmaat is, dus veel te klein voor mannen. Het masker dat ik ontvangen heb, is voor mij ofwel net niet hoog genoeg om de neus volledig te bedekken, ofwel net niet laag genoeg om de kin volledig te bedekken.”

Kort op de bal

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) bevestigt dat alle inwoners een masker in dezelfde maat hebben gekregen.“Op de verpakking staat inderdaad dat het een vrouwenmaat is, maar het masker is wel degelijk bedoeld voor mannen, vrouwen en kinderen”, onderstreept hij. “We hebben gekozen voor een gemiddelde maat, namelijk in de maat medium. We wilden kort op de bal spelen en zo snel mogelijk onze inwoners van mondmaskers voorzien. Daardoor was het onmogelijk om eerst nog een bevraging te gaan doen wie welke maat nodig had. We beseffen dat deze mediummaat niet voor iedereen ideaal is, maar we denken dat ze voor de meeste inwoners wel geschikt zal zijn.”