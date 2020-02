Gemeentelijke diensten werken vanaf 1 maart uitsluitend op afspraak Ben Conaerts

14 februari 2020

13u44 0 Kontich Vanaf 1 maart werken alle diensten van het gemeentehuis uitsluitend op afspraak, inclusief de dienst burgerzaken. Ook de openingsuren worden gewijzigd.

Iedereen die een beroep wil doen op de gemeentelijke diensten, moet daarvoor vanaf volgende maand een afspraak maken. Dat kan via het online afsprakenportaal op de website www.kontich.be, door te bellen naar tel. 03 246 25 50 of aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. Ook de openingsuren van het gemeentehuis zullen er vanaf 1 maart anders uitzien. Je kan er dan terecht van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 uur, van maandag tot en met donderdag van 14 tot 17 uur en op maandag van 17.30 tot 20 uur.

De nieuwe regeling werd ingevoerd na een evaluatie van de dienstverlening in het najaar van 2019. “Deze aanpassingen hebben twee grote voordelen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Ten eerste zorgt het werken op afspraak voor een snellere en vlottere dienstverlening. Je weet bovendien exact wanneer je aan de beurt bent. Ten tweede zijn de openingsuren veel uniformer en daardoor transparanter dan voorheen. Al onze diensten hanteren dezelfde openingsuren voor al hun producten.”

Ook handig om te weten is dat je via het digitaal loket al heel wat producten van thuis uit kan aanvragen. Op die manier vermijd je alvast onnodige verplaatsingen. Je vindt het digitaal loket op de website www.kontich.be/eloket.