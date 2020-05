Gemeentebestuur zoekt uitbater voor Altenabistro Ben Conaerts

25 mei 2020

16u36 0 Kontich De gemeente gaat op zoek naar uitbaters voor de Altenabistro, op de benedenverdieping van het landhuis in het Altenapark. De bedoeling is om de bistro in de lente van 2021 te kunnen opstarten.

De voorbije gemeenteraad werden de procedure en de voorwaarden over de uitbating van de Altenabistro goedgekeurd. Het gemeentebestuur wil van de bistro, op de benedenverdieping van het landhuis, een plek maken waar het zowel binnen als buiten aangenaam vertoeven is. Geïnteresseerde kandidaten moeten tegen 1 september 2020 een voorstel indienen. Het plan is om de exploitatie in de lente van 2021 te kunnen opstarten.

Culturele invulling

“Er worden heel wat mogelijkheden aangeboden zodat de uitbater niet teveel beperkt wordt in zijn creativiteit”, schetst schepen van Patrimonium Cindy Vanbaeden (N-VA). “Maar we verwachten toch een bepaald minimum, zoals een drankenkaart, eventueel aangevuld met een zoete kaart of kleine bistrogerechten, met de focus op budgetvriendelijke prijzen. Een andere belangrijke focus is dat we vragen om zeker een link te leggen met de culturele invulling van het gebouw. We zoeken een gemotiveerde uitbater die een samenwerking ziet tussen de verschillende reeds aanwezige partners.”

Avonturenpark

Belangrijk pluspunt is dat het gebied tussen de vijver en de bistro zal worden heraangelegd. “Het terras zal worden verplaatst naar de zuidkant van het landhuis”, aldus schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld). “De parkeerplaatsen die daar nu gelegen zijn, zullen – behalve voor de bewoners van de serviceflats – plaats ruimen voor een speelweide, een boomgaard en een avonturenpark. De vergunningsprocedure hiervoor is reeds opgestart. Het archeologisch onderzoek en de opvraging van de bestekken is intussen in voorbereiding.”