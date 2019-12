Gemeentebestuur zoekt privépartner om De Ploeg nieuw leven te geven Ben Conaerts

12 december 2019

17u03 0 Kontich Het gemeentebestuur wil het oude café De Ploeg, een van de oudste gebouwen van Kontich, een nieuwe toekomst geven. Daarvoor hoopt men nu een samenwerking met een privépartner op poten te zetten.

De Ploeg werd opgericht in 1650 en is daarmee een van de oudste panden van Kontich. Alvorens het omgetoverd werd tot café, deed het gebouw al dienst als pastorie en rijkswachtkazerne. Maar zo rijk het verleden is van De Ploeg, zo onbekend is vooralsnog de toekomst. Het gebouw, dat volledig in eigendom is van de gemeente, heeft namelijk nood aan een grondige opknapbeurt. Het gemeentebestuur is nu op zoek naar een privépartner om dit majestatische pand een passende renovatie en herbestemming te geven. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan horeca of winkelruimte.

“We willen van De Ploeg een absolute eyecatcher maken midden in ons dorp”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Dit kadert in onze ambitie om deze legislatuur het Sint-Jansplein nieuw leven in te blazen. Vandaag wordt het plein bijna enkel gebruikt als parking, maar wij hopen door de heraanleg dat het terug dienst kan doen als een aantrekkelijk centrumplein: een plaats om gezellig te vertoeven te midden van onze dorpskern.”

Wie mee geïnteresseerd is in het project rond De Ploeg, kan nog tot 31 januari 2020 contact opnemen met de dienst Lokale Economie via bedrijven@kontich.be.