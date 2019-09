Gemeentebestuur wil Mina Telghuissite aankopen: “Ideale locatie voor vernieuwde kinderopvang” Ben Conaerts

13 september 2019

13u57 0 Kontich Het gemeentebestuur wil de Mina Telghuissite verwerven. Kostprijs: 1,375 miljoen euro. De aankoop ligt voor op de gemeenteraad van maandag 16 september. “Dit is een opportuniteit voor veel diensten binnen onze gemeente”, aldus burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).

De Mina Telghuissite is bij veel oude Kontichnaren bekend als ‘de Grote Speeltuin van Altena’. De plek was tussen 1961 en 1986 een populaire trekpleister voor tal van Kontichse jongeren. Na de sluiting van de speeltuin bouwden de Dienstmaagden van de Heilige Harten er in 1987 een klooster. Nu staat het gebouw al enige tijd leeg en wordt er door de Gasthuiszusters Antwerpen uitgekeken naar een nieuwe bestemming. Het gemeentebestuur wil nu het gebouw samen met het achtergelegen park verwerven.

Kinderopvang

“We kunnen het gebouw en het park aankopen voor een bedrag van 1,375 miljoen euro”, zegt schepen van Patrimonium Cindy Vanbaeden (N-VA). “Welke bestemming het gebouw zal krijgen, moet de komende maanden nog verder worden uitgewerkt. Wat wel zeker is, is dat we in het gebouw de vernieuwde kinderopvang zullen onderbrengen. We voorzien daarvoor in onze meerjarenplanning voldoende budgetten.”

Ook schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Van Elshocht (Open Vld) en schepen van Groenzorg Wim Claes (Open Vld) zien alleen maar voordelen in de aankoop. “We realiseren hiermee een enorme uitbreiding van het Altenapark,” klinkt het. “We brengen het park dichter naar de dorpskern en naar onze mensen.”

Loopparcours

De gemeenteraad zal zich op 16 september uitspreken over het aankoopdossier. Maar burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) verwacht weinig tegenstand vanuit de oppositie. “Het gaat hier om een park van 1,5 hectare groot en een gebouw met zo’n 1.400 vierkante meter nuttige bouwoppervlakte. De veelzijdigheid van het gebouw en het park maakt dat dit een opportuniteit is voor heel veel diensten binnen onze gemeente. Zo hebben we hier bijvoorbeeld de mogelijkheid om een loopparcours aan te leggen of om de jeugdspeelpleinen te organiseren.”