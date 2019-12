Gemeentebestuur stelt meerjarenplan voor: 20 miljoen aan investeringen op vijf jaar tijd Ben Conaerts

17 december 2019

17u10 0 Kontich Het gemeentebestuur van N-VA en Open Vld gaat de komende vijf jaar meer dan 20 miljoen euro investeren én de belastingdruk voor de Kontichnaar op hetzelfde niveau houden. Dat staat te lezen in het meerjarenplan 2020-2025 dat de vorige gemeenteraad werd goedgekeurd.

Met een investeringsenveloppe van meer dan 10 miljoen euro is het zwaartepunt van de investeringen gelegen in de heraanleg van straten, pleinen en fiets- en voetpaden. Zo zullen het Stationsplein en het Sint-Jansplein worden heraangelegd en wil het gemeentebestuur extra parkeerplaatsen creëren in het centrum van de gemeente. Eerder was al bekend dat er tegen eind 2020 82 extra parkeerplaatsen worden aangelegd langs de Spoorwegstraat. Maar ook de verwerving van de site van het Vredegerecht wordt bekeken om daar extra parkeergelegenheid te voorzien.

Sportcomplex

Eerder werd ook al werk gemaakt van de aankoop van de Mina Telghuissite en van 1,3 hectare projectgrond in Waarloos. Ook sportcomplex De Nachtegaal zal deze legislatuur aan bod komen. In 2020 wordt gestart met de vernieuwing van het dak van de sporthal en het zwembad en krijgen de kleedkamers van de sporthal een facelift. Verder op de planning: een overkapping op de begraafplaats, vernieuwingen van de speelterreinen, de aankoop van ANPR-camera’s en de opstart van een cohousingproject in Kontich-Kazerne.

“Geen belastingstijging”

Hoewel er in totaal meer dan 20 miljoen euro wordt geïnvesteerd, blijven de belastingen voor de Kontichnaar op hetzelfde niveau. “We houden de lage schuldgraad van onze gemeente aan én kijken erop toe dat de belastingdruk voor de Kontichnaar – in tegenstelling tot diverse buurgemeenten - niet stijgt”, zegt schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld). “De enige belastingen die wél licht verhoogd worden, zijn enkele kleinere, ‘ontradende’ belastingen. Wie bijvoorbeeld een nachtwinkel wil openen, zal daar meer voor betalen.”