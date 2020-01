Gemeentebestuur start met Energiek Huis: “Nieuw infopunt voor alle vragen rond energie” Ben Conaerts

13 januari 2020

17u31 0 Kontich Het gemeentebestuur van Kontich richt samen met intercommunale IGEAN het Energiek Huis op. Dat is een loket in het gemeentehuis waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over energie.

“Met het Energiek Huis bieden we de burgers een belangrijk contact- en informatiepunt aan”, zegt schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA). “Inwoners zullen hier terechtkunnen met al hun vragen over energie in de ruimste zin van het woord. Alles over onder meer energieverbruik, energetische renovaties en energieleningen kan aan bod komen.”

Het Energiek Huis bevindt zich in het gemeentehuis en wordt om de drie weken bemand door een werknemer van IGEAN. De eerstvolgende openingsmomenten zijn 22 januari, 12 februari, 4 en 25 maart en 14 april, telkens van 14 tot 16 uur. Na de eerste maanden wordt de werking van het Energiek Huis geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Je kan het Energiek Huis steeds bereiken via energie@igean.be of tel. 03 350 08 08.