Gemeentebestuur schort belasting op drijfkracht en bedrijfsruimte tijdelijk op: “We willen onze bedrijven tijdens deze crisis ondersteunen” Ben Conaerts

23 maart 2020

14u38 0 Kontich Naar aanleiding van de coronaproblematiek heeft het Kontichse gemeentebestuur beslist om de gemeentelijke belasting op drijfkracht en bedrijfsruimte voorlopig op te schorten.

“De genomen federale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn noodzakelijk maar nefast voor onze lokale ondernemingen, in het bijzonder de horeca”, legt schepen voor Financiën Wim Claes (Open Vld) uit. “De hogere overheden hebben aanzienlijke budgetten uitgetrokken, maar ook als lokaal bestuur willen wij – binnen onze mogelijkheden - onze Kontichse bedrijven ondersteunen. Daarom schorten we de voorziene inning van de gemeentelijke belasting op drijfkracht en bedrijfsruimte voorlopig op, wat een de facto betalingsuitstel en fiscale verlichting betekent. Dat doen we in afwachting van duidelijkheid over de totale impact van de coronacrisis”.

Heel wat Kontichse horecazaken blijven intussen niet bij de pakken zitten en bieden op een andere wijze hun diensten aan in functie van de coronamaatregelen. “We willen deze creativiteit als gemeente ten volle ondersteunen”, zegt schepen van Middenstand Marleen Van den Eynde (N-VA). “Daarom bieden we onze lokale handelaars via de gemeentelijke website een platform aan waarop zij onder meer hun acties, aangepaste openingsuren of takeawaymogelijkheden kunnen bundelen.”

De Kontichse ondernemers kunnen hun planning doorsturen naar bedrijven@kontich.be.