Gemeentebestuur komt terug op beslissing: septemberkermis gaat toch door Ben Conaerts

03 september 2020

17u11 0 Kontich Goed nieuws voor kermisfanaten. Het gemeentebestuur van Kontich heeft beslist de jaarlijkse septemberkermis te laten doorgaan. De kermis vindt zoals gewoonlijk plaats in het laatste weekend van september, op zaterdag 26, zondag 27 en maandag 28 september op het gemeenteplein en het Sint-Jansplein.

Vorige maand besliste het gemeentebestuur nog naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen alle gemeentelijke activiteiten te annuleren tot en met 1 oktober. Op dat ogenblik woedde een tweede golf van het coronavirus in ons land en werd vooral de provincie Antwerpen zwaar getroffen. Eind augustus ging het echter weer de goede kant op en liep het aantal besmettingen terug. De provinciale crisiscel stuurde de verstrengde coronamaatregelen bij en de Nationale Veiligheidsraad maakte de organisatie van kleinschalige evenementen terug mogelijk. Nu valt uiteindelijk ook in Kontich verlossend nieuws voor de marktkramers: de septemberkermis gaat door.

“Onze inwoners kunnen wel een verzetje gebruiken”, zegt schepen van Feestelijkheden Luc Abrams (Open Vld). “Ook onze kermiskramers komen we graag tegemoet. Zij werden financieel getroffen door de crisis en willen graag terug aan de slag. We zijn blij dat we hun wensen kunnen inwilligen door de septemberkermis te laten doorgaan.”

Het wordt wel een afgeslankte, coronaveilige editie, zonder randactiviteiten. Zowel de braderij als de jaarmarkt gaan niet door. Er wordt een circulatieplan voorzien met andere in- en uitgangen, met duidelijke signalisatie en een routeplan. Bezoekers worden aangemoedigd om enkel met hun gezin of met hun bubbel langs te komen. De kermiskramers nemen daarnaast ook zelf de nodige voorzorgsmaatregelen.