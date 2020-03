Gemeentebestuur in beroep tegen tankstation voor trucks in Waarloos: “Nul meerwaarde, alleen maar lasten” Ben Conaerts

17 maart 2020

12u30 0 Kontich Het gemeentebestuur gaat in beroep tegen de komst van het geplande trucktankstation in Waarloos. "Dit project creëert geen enkele meerwaarde voor onze inwoners", zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA). Eerder had het bestuur al een negatief advies gegeven , maar de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen heeft dat naast zich neergelegd en toch een vergunning afgeleverd

De nv Jost wil zoals bekend aan de Mouterij in Waarloos een trucktankstation bouwen. Het tankstation zal twaalf verdeelslangen tellen, gespreid over zes pompen. Daarnaast wordt er een LNG-verdeelinstallatie met vier verdeelslangen voorzien. Hoewel het Kontichse gemeentebestuur eerder een negatief advies had gegeven, heeft de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen vorige week een vergunning verleend voor het project. Het gemeentebestuur heeft nu beslist in beroep te gaan bij de Vlaamse overheid.

Met ons beroep willen we minstens bekomen dat, als het dan toch vergund wordt, er een aantal voorwaarden worden opgelegd die de impact op het leven van de Waarlozenaar zoveel mogelijk beperken Schepen Karel Van Elshocht

“Geen meerwaarde”

“Wij betreuren dat de bestendige deputatie van de provincie geen rekening heeft gehouden met ons advies”, zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA). “We verzetten ons ondertussen al een jaar tegen de komst van het trucktankstation. Het project creëert totaal geen meerwaarde voor Waarloos, maar de lasten, zeker op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid, moeten wel gedragen worden door de Waarlozenaar. We willen deze laatste kans om Waarloos te vrijwaren niet laten liggen en gaan daarom in beroep.”

Aangepast dossier

Een jaar geleden werd al een eerste aanvraag voor het tankstation ingediend. Maar daarvoor diende het openbaar domein aangepast te worden, wat een bevoegdheid is van de gemeenteraad. De gemeenteraad weigerde in mei vorig jaar die aanpassingen te doen, waardoor de provincie geen vergunning kon afleveren en het dossier naar de prullenmand werd verwezen. In het najaar van 2019 diende men echter een aangepast dossier in waarvoor het openbaar domein niet aangepast moest worden. Het gemeentebestuur had hierdoor geen hefboom meer om het dossier tegen te houden en kon enkel advies verlenen aan de provincie.

Voorwaarden

“Met ons beroep willen we minstens bekomen dat, als het dan toch vergund wordt, er een aantal voorwaarden worden opgelegd die de impact op het leven van de Waarlozenaar zoveel mogelijk beperken”, zegt schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld). “Dan denken we aan een maximum aantal toegelaten ritten per dag, op het respecteren van de nachtrust van de omwonenden en een registratiesysteem. Hopelijk volgt de Vlaamse overheid onze argumentatie wel, want de provincie legde alles naast zich neer.”