Gemeente zoekt uitbater voor voetbaldorp DuivelsGekte Ben Conaerts

09 januari 2020

14u03 0 Kontich Het voetbaldorp DuivelsGekte keert komende zomer terug. Na het EK 2016 en het WK 2018 zal je er deze keer het EK 2020 op groot scherm kunnen zien. Het gemeentebestuur is alvast de zoektocht gestart naar een kandidaat-concessiehouder.

Met een perfecte voorbereiding van 30 op 30 zijn de Rode Duivels klaar voor het komende EK 2020. Hoe ze het ervan afbrengen, kan je deze zomer opnieuw gaan volgen in het voetbaldorp DuivelsGekte. Dat strijkt net als in 2016 en 2018 met grote tv-schermen en drank- en eetgelegenheden neer in het gemeentepark.

Het gemeentebestuur is alvast gestart met de zoektocht naar een uitbater voor die tijdelijke drank- en eetgelegenheden. Kandidaat-concessiehouders hebben de tijd tot vrijdag 28 februari 2020 om een dossier binnen te brengen bij het lokaal bestuur. Geïnteresseerden kunnen de concessiedocumenten en bijkomende info opvragen via uitwinkel@kontich.be of tel. 03 450 78 32.