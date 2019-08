Gemeente zoekt locaties voor urban trail Ben Conaerts

21 augustus 2019

Op vrijdag 27 september organiseert de gemeente de vierde editie van ‘Kontich loopt… erdoor’, een urban trail door tal van Kontichse gebouwen. Daarvoor is men nog op zoek naar originele locaties.

“We denken bijvoorbeeld aan een bedrijf, een loods, een huis of een tuin”, klinkt het. “Je kan het zo gek niet bedenken. Maar we moeten er op 27 september wel met z’n allen door, over of onder kunnen lopen.”

Suggesties zijn welkom via sportieve.gemeente@kontich.be of tel. 03 450 78 38.