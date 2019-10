Gemeente wordt partner van Europese handicapkaart Marc Ceulemans

08 oktober 2019

14u00 5 Kontich ‘Het Lokaal Bestuur Kontich zet ook deze legislatuur verder in op cultuur, sport en vrijetijdsbesteding, maar vergemakkelijkt bovendien de toegang van personen met een handicap door de invoering van de Europese handicapkaart, ook gekend als European Disability Card.

De kaart is strikt persoonlijk en biedt een persoon met een handicap specifieke toegangstarieven of andere voordelen aan. Partners hebben zelf de vrijheid om de aard van voordelen te bepalen waarvoor de European Disability Card gebruikt kan worden. Het kan gaan om reeds aangeboden of nieuwe voordelen voor personen met een handicap zoals kortingen, audiogidsen, voorbehouden plaatsen en passen om niet aan te hoeven schuiven.

De gemeente Kontich kent een aantal bijkomende voordelen toe. Zo is er een gratis bibservice. Een eerste keuze van zitplaatsen bij voorstellingen in de Altenakapel. Begeleiding bij het selecteren van luisterboeken, grootletterboeken en Daisyboeken in de bibliotheek. Gratis inkom voor begeleiders aan personen die daar nood aan hebben bij bijvoorbeeld zwemmen, gebruik van sportinfrastructuur en culturele activiteiten. Een verminderd inschrijvingsgeld voor het deeltijds kunstonderwijs.

Zorg op maat voor kinderen met extra noden in de Buitenschoolse Kinderopvang. Een groepstarief in de plaats van een individueel tarief en geen huur voor de schaatsen bij evenement ‘Kontich Schaatst’.

Deze kaart kan je aanvragen bij de sociale dienst of het zorgloket van de gemeente dat ook ondersteuning kan bieden bij de aanvraag. Meer info op www.kontich.be