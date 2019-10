Gemeente vrijwaart open ruimte in Waarloos Marc Ceulemans

29 oktober 2019

08u52 5

Na de aankoop van de Mina Telghuissite aan de Antwerpsesteenweg met een park van 1,4 hectare, verwerft de gemeente Kontich nu ook een potentiële projectgrond van Matexi in Waarloos. De grond is gelegen achter de kerk van Waarloos en heeft een oppervlakte van maar liefst 1,3 hetare.

“Samen met Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) onderhandelden we met Matexi over de aankoop van deze grond, zodat we onze verkiezingsbeloftes voor Waarloos meteen op het juiste spoor konden krijgen. We zullen deze zone inkleuren op maat van de wensen van de verenigingen, de dorpsraad en de inwoners van Waarloos”, klinkt het bij een tevreden Schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld).

“Naast het vrijwaren en uitbouwen van het groene karakter van deze zone biedt de aankoop van de grond ook de mogelijkheid om de parkeerdruk in de dorpskern te verminderen én kan er een trage weg voorzien worden voor voetgangers en fietsers die de drukke Ferdinand Maesstraat liever vermijden”, aldus Schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA), die samen met Schepen van Sport Luc Abrams (Open Vld) in dialoog gaat met de daar gevestigde sport- en jeugdverenigingen om hun noden te realiseren.

Het schepencollege denkt er eveneens aan om op deze site op vraag van Schepen van Dierenwelzijn Marleen Van den Eynde (N-VA) een hondenspeelweide, een urnenbos en een grote speeltuin te voorzien.

Met de aankoop is een bedrag van 960.000 EUR gemoeid. “Een serieuze hap uit ons investeringsbudget, maar zowel NV-A als Open Vld hebben de ambitie om zo veel mogelijk open ruimte in ons dorp te vrijwaren. Indien er zich in de toekomst nog zulke opportuniteiten voor doen, zullen wij dit opnieuw niet nalaten”, aldus Schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld).