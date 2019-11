Gemeente tatoeëert stoep voor pleegzorg Marc Ceulemans

20 november 2019

11u17

Bron: Gemeente Kontich 3

Tijdens de week van de Pleegzorg die nog loopt tot 24 november, zet Kontich de pleegzorg extra in de kijker in het straatbeeld. Daarmee wil het gemeentebestuur helpen om nieuwe pleeggezinnen te vinden.

“Als Pleegzorggemeente wil Kontich samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen op zoek gaan naar pleeggezinnen die een warme thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen die het nodig hebben”, zegt schepen van Welzijn Cindy van Baeden (N-VA). “Om die zoektocht te ondersteunen krijgen de stoepen tot 24 november een kleine make-over. Een krijttattoo kleurt tijdelijk het straatbeeld. Met de actie willen we inwoners op een laagdrempelige manier laten nadenken over het pleegouderschap”legt de schepen uit.

Wil je zelf een pleeg- of een gastgezin worden?

Het maakt niet uit: of je nu holebi of hetero bent, getrouwd, single of een nieuw samengesteld gezin, een fulltime of parttime job hebt. Kortom: iedereen met een hart voor kwetsbare kinderen of volwassenen en respect hebben voor ouders die het moeilijk hebben, kan zich opgeven als kandidaat pleeg- of gastgezin. Je volgt een voorbereidingstraject en gaat op zoek naar de vorm van pleegzorg die het beste past bij jouw gezin. Mocht je geïnteresseerd zijn, surf dan naar www.pleegzorgprovincieantwerpen.be