Gemeente start nieuw meldpunt voor wegen en openbaar groen Ben Conaerts

02 september 2020

18u02 0 Kontich Inwoners die graag iets melden over de wegen en het openbaar groen in Kontich, kunnen voortaan een beroep doen op het gloednieuwe online meldpunt.

Een weg die in slechte staat verkeert? Openbaar groen dat dringend moet worden bijgewerkt? Voor zulke melding kan je voortaan terecht op het online meldpunt van de gemeente. De inzendingen komen terecht bij de gemeentelijke technische dienst, die de meldingen registreert, behandelt en opvolgt.

Let wel, niet alle zaken komen in aanmerking voor dit meldpunt. Als het bijvoorbeeld gaat om gewestwegen, moet je aankloppen bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Heb je iets te melden over sluikstort, mail je best naar sluikstort@kontich.be.