Gemeente start met een EnergieK loket Marc Ceulemans

14 januari 2020

19u54 0

Samen met de intercommunale IGEAN werkt de gemeente aan het oprichten van een Energiek Huis. Voor vragen over energie kan je hiervoor terecht.

Schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA) juicht het nieuw initiatief toe. “Hiermee bieden wij de burgers een belangrijk contact- en informatiepunt aan”, zegt ze.

“Inwoners kunnen er met hun vragen over energie terecht. Het gaat om onder andere over energieverbruik, energetische renovaties, energieleningen en zo meer”, aldus schepen Vanbaeden.

Tijdens de proefperiode kan je om drie weken in het EnergieK Loket terecht in het gemeentehuis, tussen 14 en 16 uur op 22 januari, 12 februari, 4 maart, 25 maart en 15 april. Een personeelslid van IGEAN zal je daar te woord staan. Een afspraak maken is niet nodig.