Gemeente rolt volgende maand nieuw veegplan uit: "Alle straten worden minstens één keer per jaar proper geveegd"

21 februari 2020

De gemeente Kontich lanceert volgende maand een nieuw veegplan. Bedoeling is dat alle straten minimaal één keer per jaar proper worden gemaakt met de grote veegwagen.

Onder begeleiding van Mooimakers heeft het gemeentebestuur van Kontich zijn gemeentelijke veegplan verfijnd. Dat is een plan om de Kontichse straten en pleinen proper te houden. “De bedoeling is dat we voortaan alle straten minimaal één keer per jaar met de grote veegwagen vegen”, zegt schepen voor Groenzorg Wim Claes (Open Vld). “Andere straten, die gevoeliger zijn voor vervuiling, komen meer aan bod. Begin maart gaat het nieuwe veegplan in zijn allereerste testfase.”

Geen geparkeerde wagens

Om het nieuwe veegplan goed uit te voeren, rekent de gemeente op de hulp van de inwoners. Zij kunnen op een heel eenvoudige manier hun steentje bijdragen. “Het enige wat we vragen, is dat er geen wagens geparkeerd staan in de straten waarin geveegd zal worden. Anders kan onze veegwagen natuurlijk niet overal komen en niet de hele goot proper krijgen. Daarom rekenen we op de medewerking van onze inwoners. Op die manier maken we samen Kontich mooier”, vertelt Claes.

Parkeerverbod

De gemeentediensten hebben alle straten van Kontich verdeeld in zones. Wanneer de zone met jouw straat aan de beurt komt, zal je in de straat een bord zien verschijnen om een parkeerverbod aan te geven. Deze borden worden minstens 24 uur op voorhand geplaatst, zodat je voldoende tijd krijgt om je wagen te verplaatsen. Na de veegbeurt halen de gemeentediensten de borden op en kan je opnieuw parkeren.

“Binnen het veegplan stemmen we verschillende taken zoals het ruimen van straatkolken en het snoeien van hagen of bomen, op elkaar af. We moeten dus slechts één keer een parkeerverbod uitvaardigen”, aldus de schepen.

Verdere info over het veegplan vind je steeds op deze website.