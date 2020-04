Gemeente organiseert verkeersenquête in Meylweg Marc Ceulemans

27 april 2020

16u02 0

Naar aanleiding van de proefopstelling met wegversmallingen enkele maanden geleden, door het lokaal bestuur in de Meylweg, wil de gemeente zich bij omwonenden, verenigingen en sportclubs informeren of de proefopstelling voldoende is, moet bijgestuurd worden of andere maatregelen moeten genomen worden.

“Uit de reacties die we nu al kregen, blijkt het voor de zwakke gebruiker nadelig te zijn dat zij ook moeten slalommen”, luidt het. De enquête die aan de bewoners per brief werd voorgelegd bestaat uit zes scenario’s, waaruit de betrokkenen kunnen kiezen. Volgens de klachten van omwonenden en gevestigde verenigingen en sportclubs wordt de Meylweg veel gebruik als sluipverkeer en de snelheden zijn te hoog.

1. Meylweg enkel richting maken voor motorvoertuigen, vanaf de Beeklaan, rijrichting Eikenstraat, in combinatie met fietsstraat.



2. Meylweg enkelrichting voor motorvoertuigen, vanaf Eikenstraat, richting Beeklaan, in combinatie met fietsstraat.



3. Enkelrichting voor motorvoertuigen met voorkeur van scenario 1, maar scenario 2 is ook aanvaardbaar.

4. Knip in de Meylweg ter hoogte van VDP-sport.

5. verkeersremmende hindernissen.

6. Geen maatregelen treffen.

Je kan je voorkeur mailen naar mobiliteit@kontich.be. of de bijgevoegde invulstrook afgeven in het gemeentehuis. “De uitslag van deze enquête is voor het lokaal bestuur een belangrijk criterium, waarmee we rekening willen houden bij het nemen van een definitieve beslissing”, verzekert het lokaal bestuur.