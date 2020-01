Gemeente organiseert nieuwjaarsdrink op ijspiste Ben Conaerts

03 januari 2020

13u17 0 Kontich De gemeente organiseert op zondag 5 januari een nieuwjaarsreceptie op en rond de ijspiste van Kontich Schaatst in het gemeentelijk park. Van 14 tot 16 uur is iedereen er welkom om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.

De aanwezigen kunnen ook genieten van het optreden van ‘Kryos on tour’. De schaatsers betreden de ijspiste om 14.30 uur en brengen er een show vol swingende muziek en spectaculaire pirouettes. Het optreden vormt de feestelijke afsluiter van het winterevenement Kontich Schaatst.

Op zaterdag 11 januari staan er nog nieuwjaarsrecepties gepland in de deelgemeenten van Kontich. Van 16 tot 18 uur organiseert de wijkraad van Kontich-Kazerne een nieuwjaarsdrink in de Montfortstraat en van 17 tot 19 uur kan je terecht op het basketbalpleintje in de Beekboshoek voor de nieuwjaarsdrink van de dorpsraad Waarloos – Wild Veld.