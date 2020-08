Gemeente laat je in open lucht genieten van luitsterverhalen Marc Ceulemans

24 augustus 2020

Tot op het einde van de zomervakantie kan je op verschillende plaatsen in Kontich nog genieten van een gratis en een corona-proof theater in open lucht. Op 20 zitbankjes verspreid over de gemeente, kan je evenveel originele verhalen ontdekken.

Elk van deze banken draagt een sticker met een QR-code die je kan scannen via je smartphone. Elke QR-code neemt je mee in een luisterverhaal dat zich afspeelt tussen twee mensen en misschien wel gebeurde op de plaats waar je zit. Het zijn pakkende levensdialogen die ontroerend en herkenbaar zijn. Het project dat ‘het bankje’ heet, loopt in samenwerking met de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel, ‘Open Doek’.



“Ook onze culturele sector kreeg het door de corona-crisis zwaar te verduren. Het zomeraanbod viel voor een groot deel weg. Daarna moest ook ons alternatief zomeraanbod eraan geloven. Daarom hebben wij ons geëngageerd voor dit uniek project”, legt schepen voor Cultuur Karel Van Elshocht (Open Vld) uit.