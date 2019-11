Gemeente herdenkt slachtoffers van beide wereldoorlogen Marc Ceulemans

12 november 2019

19u06 6

Het lokaal bestuur met tal van aanwezigen heeft op 11 november uitgebreid hulde gebracht aan de slachtoffers van de beide wereldoorlogen.

De viering begon om 10 uur met een eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk. Nadien volgende een herdenkingsmoment met klokkengelui.

Om 11 uur was er een samenkomst in het gemeentepark, waar er bloemen werden neergelegd aan het standbeeld van de gesneuvelden. Verschillende sprekers waaronder burgemeester Bart Seldeslachts en Paul Catteeuw van de erfgoedraad-werkgroep vrede, riepen op tot vrede en verzoening.

“Vandaag willen we ook stilstaan bij de tweede wereldoorlog en de bevrijding. 75 jaar geleden op 4 september 1944 werd Kontich en Waarloos bevrijd door de 11de Canadese pantserdivisie. De ellende van de oorlog was echter helemaal niet gedaan. Niet alleen zou de oorlog nog een jaar langer duren maar ook de bevrijding van de verschrikkelijke concentratiekampen én de repressie van collaborateurs stonden nog voor de deur”, sprak burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) de aanwezigen toe.

De Kon. Harmonie Vrede en Vermaak zorgde voor de muzikale omlijsting.

Vervolgens trok het gezelschap naar het kerkhof op de Duffelsesteenweg, waar ook de burgerslachtoffers werden herdacht, met doedelzakmuziek gebracht door Dirk Jamin.

Paul Catteeuw schonk op het kerkhof veel aandacht aan de vele slachtoffers die omkwamen bij het bombardement in Mortsel tijdens WII.

“We staan hier bij het graf van Maria Ysewyn. Ze is het tweede jongste slachtoffer uit Kontich. Maria was geboren op 10 mei 1930 en was dus niet eens 13 jaar toen ook zij dodelijk werd getroffen en plots ‘damage door friendly fire’ werd. Een afgebroken leven, kapotte dromen en onherstelbaar verlies. De moeder van Maria had een kledingwinkel in de Drabstraat. Met haar herdenken we alle 936 dodelijke slachtoffers, en in het bijzonder de 43 Kontichnaren die zo plots uit het volle leven werden weggerukt” verwees Paul Catteeuw naar het jonge slachtoffer en vele anderen die het leven lieten bij dit vreselijk bombardement in de buurgemeente Mortsel.

Na de herdenking was iedereen welkom in zaal Het Halfdiep, waar er kon nagepraat worden tijdens een receptie.