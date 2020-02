Gemeente hangt nestkasten op aan begraafplaats en in tuin Academie Ben Conaerts

25 februari 2020

14u27 0 Kontich De gemeente heeft een aantal houtbetonnen nestkasten op de begraafplaats en in de tuin van de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten gehangen.

“Met de nestkasten krijgen vogels en vleermuizen een duurzame verblijfplaats aangeboden”, zegt schepen van Openbaar Groen Marleen Van den Eynde (N-VA). “In ruil daarvoor vangen ze voor de mens hinderlijke insecten, zoals muggen, vliegen en eikenprocessierupsen. Door deze vorm van biologische bestrijding wordt een eventuele opmars van de eikenprocessierups afgeremd en zal de overlast beperkt worden.”

Waar mogelijk laat de gemeente ook het openbaar groen aanpassen, zodat er een gevarieerder plantenaanbod ontstaat. “Op die manier kunnen er ook voor andere nuttige dieren, zoals sluipwespen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen voldoende voedsel en schuilplaatsen aanwezig zijn”, legt Van den Eynde uit. “Ook particulieren kunnen daarbij helpen, door geen pesticiden meer te gebruiken, enkele wildere hoekjes in de tuin te laten staan of eveneens een insectenhotel of nestkast te plaatsen. Bij de ‘Behaag-actie’ van Natuurpunt zal er aan een sterk gereduceerde prijs een aantal nestkasten worden aangeboden.”