Gemeente gaat strijd aan tegen sigarettenpeuken op straat Ben Conaerts

28 februari 2020

13u50 0 Kontich De gemeente Kontich gaat onder begeleiding van Mooimakers de strijd aan tegen sigarettenpeuken in het straatbeeld.

“Samen met Mooimakers willen we een actieplan opzetten”, zegt schepen van Groenzorg Wim Claes (Open Vld). Hij denkt dan onder meer aan peukenzuilen: grote, staande asbakken waarin je jouw peuken kan droppen. “Maar eerst willen we nagaan hoe groot dit probleem eigenlijk is en de hotspots identificeren. Daarvoor voeren we in de eerste week van maart, vlak na de krokusvakantie, een telling uit. Dat wil wel zeggen dat we voor een periode van één week even geen peuken zullen opkuisen. Met die noodzakelijke gegevens gaan we daarna verder aan de slag.”