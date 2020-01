Gemeente en Natuurpunt organiseren plantactie op Oude Spoorwegberm: 3.250 struiken moeten de grond in Ben Conaerts

07 januari 2020

15u10 0 Kontich Het gemeentebestuur en Natuurpunt organiseren op zondag 12 januari een grote struikenaanplant op de heraangelegde Oude Spoorwegberm. Wie een handje wil komen toesteken, is meer dan welkom. Er moeten in totaal 3.250 struiken de grond in.

De werken op de Oude Spoorwegberm zitten momenteel in de laatste fase en zouden tegen de lente klaar moeten zijn. Op zondag 12 januari wordt tussen de Mechelsesteenweg en de Kruisschanslei de houtkant tussen de tuinen en de berm aangeplant. Op die manier heeft deze houtkant een jaar voorsprong in groei. De rest van de aanplantingen is voorzien voor volgend plantseizoen.

“We willen deze aanplant samen doen met de hele buurt en zoveel mogelijk inwoners”, zegt schepen van Groenzorg Wim Claes (Open Vld). “We zijn heel blij dat vrijwilligers van Natuurpunt Oude Spoorweg aan dit participatiemoment willen meewerken. Natuurpunt staat in voor de catering en helpt de mensen bij het planten. Ook een aantal arbeiders van de groendienst steekt mee de handen uit de mouwen. Er moeten in totaal 3.250 struiken de grond in.”

Het gemeentebestuur en Natuurpunt zorgen voor een beperkt aantal spades, maar je doet er goed aan je eigen spade mee te brengen. Ook laarzen zijn geen overbodige luxe. Goed of slecht weer: de plantactie gaat sowieso door. Wie mee wil komen planten, kan zich doorlopend tussen 13.30 en 16 uur aanmelden bij de Natuurpuntstand nabij de Reepkenslei.