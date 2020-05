Gemeente brengt organisaties en vrijwilligers samen Marc Ceulemans

16 mei 2020

Om het vrijwilligerswerk in Kontich beter te organiseren wil de gemeente de niet georganiseerde en de vrijwilligers die actief zijn in de verenigingen samen brengen.

‘We merken dat het niet eenvoudig is om als vrijwilliger een overzicht te krijgen waar je je steentje kan bijdragen in de gemeente. Nochtans zijn er in Kontich heel wat vrijwilligers actief in diverse organisaties, verenigingen, scholen en in het lokaal bestuur. Daarnaast worden dagelijks inwoners geïnspireerd om de stap naar vrijwilligerswerk te zetten.”, zegt schepen van Welzijn, Patrimonium en Personeel Cindy Vanbaeden (N-VA).



“Door het aanbieden van de vacaturetool van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk aan inwoners en verenigingen komen we tegemoet aan deze noden van vrijwilligers en organisaties”, aldus Cindy Vanbaeden.

Op www.kontich.be/ikvrijwillig krijg je een overzicht van alle vrijwilligersvacatures in Kontich. Ook zijn er nuttige tips gepubliceerd voor vrijwilligers en de basisregels van het vrijwilligerswerk. Voor bijkomende vragen en ben je kandidaat om vrijwilliger te worden, neem dan contact op via de e-mail vrijwilligerswerk@kontich.be.