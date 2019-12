Gemeente breidt gratis wifinetwerk verder uit Ben Conaerts

06 december 2019

14u34 0 Kontich Het gemeentebestuur van Kontich breidt het gratis wifinetwerk verder uit. Het netwerk is voortaan ook beschikbaar in de Molenstraat, de Mechelsesteenweg, op het Sint-Jansplein, het Sint-Martinusplein, het Gemeenteplein en in het gemeentepark.

“We willen ervoor zorgen dat iedereen op onze pleinen, in onze parken, in onze bibliotheek en op andere openbare plaatsen de mogelijkheid heeft om te genieten van moderne communicatiemiddelen, zoals e-mail en Facebook”, licht schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA) toe. “Dit kadert in het Europese project WIFI4EU, om in elke stad of gemeente een goed en gebruiksvriendelijk openbaar draadloos netwerk te kunnen aanbieden.”

Kontich Schaatst

Het wifinetwerk is reeds actief aan de Mechelsesteenweg, Molenstraat, het Sint-Martinusplein en het Gemeenteplein en -park. Ook bezoekers van de ijspiste van Kontich Schaatst zullen dus gratis van het netwerk gebruik kunnen maken. Later wordt dit nog uitgebreid tot het Altenapark met het landhuis en het buitendeel van de sporthal, zaal het Halfdiep, de A-HA!-school en het Sint-Jansplein.

Rampenplanning

“Het park, de evacuatieplaats voor het Sint-Jozefinstituut, zou kunnen gebruik maken van dit netwerk om de evacuatielijsten en aanwezigheidslijsten te controleren. Op die manier kunnen we de rampenplanning vereenvoudigen”, zegt schepen van ICT Karel Van Elshocht (Open Vld). “Ook gaan we het netwerk doortrekken binnen de gemeentelijke gebouwen ter vervanging van het huidige gastnetwerk. Het werken met paswoorden en codes wordt dan overbodig, wat alleen maar ten goede komt aan de gebruiksvriendelijkheid en het gebruikersgemak.”